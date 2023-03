Jeremy Renner accélère sa rééducation… mais va-t-il un jour redevenir acteur ?

Dans un communiqué diffusé début mars, Jeremy Renner présentait ce programme comme l’aboutissement de "l’une de ses plus grandes passions et un véritable moteur dans ma convalescence. J’ai hâte que le monde le découvre." Au cours des quatre épisodes qui ont été tournés l’an dernier, on retrouvera également des stars comme Vanessa Hudgens et Anthony Mackie, son copain de la saga Avengers, venus prêter main forte.

Au-delà, l’acteur pourrait-il raccrocher son costume de superhéros pour de bon ? C’est ce que laisse entendre l’un de ses proches, interrogé le mois dernier par le DailyMail. "Jeremy est persuadé qu’il a survécu à cet accident pour utiliser sa notoriété pour créer du changement dans ce monde", explique cette source anonyme. "Il est fier du travail qu’il a accompli jusqu’ici. Mais ce qui lui est arrivé est venu lui montrer qu’il pouvait faire bien plus pour aider les autres."