Après son apparition à Cannes, Anna Biolay subit "une agression gigantesque" sur les réseaux sociaux

"Je la regarde belle comme le jour devant moi, d’une gentillesse, d’une intelligence et d’une clairvoyance incroyable pour son jeune âge et je vois comme cette ultra-sensible jeune femme souffre de lire de telles salves de méchanceté et haine alors que la seule chose qu’elle ait faite est de faire partie grâce à son travail et son acharnement et son indéniable talent (il en faut obligatoirement !) du casting d'un bon film", poursuit Coralie Biolay, qui se dit choquée de voir que même des mères de famille s'acharnent gratuitement contre sa nièce, dont elle a publié une photo en gros plan.