Après son duo avec Elton John, Britney Spears retrouve Will.i.am pour un single inédit

Will.i.am a donné rendez-vous dès le lendemain de sa première publication, pour au final annoncer uniquement la date de sortie de ce single qui fait suite à trois autres collaborations avec Britney Spears. En 2011, tous les deux ont donné de la voix sur "Big Fat Bass", présent sur l’album "Femme Fatale". Deux ans plus tard, ils se retrouvent sur "It should be easy", extrait de l’album "Britney Jean" que le musicien produit également, puis sur leur duo "Scream and shout". Le clip de ce dernier cumule plus d’un milliard de vues sur YouTube. "Je suis si honoré et ravi par cette sortie", s’enthousiasme l’artiste avant de s’adresser à la chanteuse. "Tu es l’une des personnes les plus courageuses, fortes, gentilles et pures que j’aie rencontrées dans ma vie. J’ai toujours aimé et j’aimerai toujours travailler avec toi", écrit-il sur ses réseaux sociaux.