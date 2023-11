Après son malaise, Pierre Arditi remonte sur scène ce mercredi dans la pièce "Lapin"

"Je ne suis plus un perdreau de l'année, j'ai eu du mal à me mettre ça dans le crâne. Je vais mettre la pédale douce", a assuré Pierre Arditi. La preuve, la prochaine pièce qu'il devait jouer aux côtés de Ludmila Mikael (après avoir terminé Lapin, fin janvier) a été reportée de plusieurs mois. Pierre Arditi ne restera pas inactif pour autant. "Je vais me reposer, j'écris. Sur la vie, la mienne en particulier. Le corps lance des signaux d'alerte, j'ai entendu. (...) Je suis très actif, et je continuerai à l'être, mais pas à la même fréquence".