Après son Nobel de littérature, la Française Annie Ernaux acclamée à New York

Annie Ernaux à la rencontre du public américain. En visite à New York, la lauréate du Nobel de littérature 2022 s’est exprimée lundi soir devant 300 personnes, dont une majorité de femmes, à l’invitation du centre culturel français à la Villa Albertine sur la prestigieuse 5ème Avenue. Outre-Atlantique, la récompense de cette femme engagée a été largement couverte par la presse, notamment le New York Times et le New Yorker qui lui ont consacré de grands portraits.

"Je suis absolument nourrie de littérature depuis l'enfance. Le plus loin que je cherche, je sais que la lecture, que les livres font partie de ma vie. J'ai rêvé ma vie d'abord avec les livres", a déclaré Annie Ernaux, 82 ans, dont les propos en français étaient traduits en anglais par un interprète, devant un public francophone et anglophone conquis.