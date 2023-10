Après son ulcère, Bruce Springsteen choisit Marseille pour son unique concert en France en 2024

Un show hors norme de trois heures lors duquel The Boss interprète ses plus grands tubes mais aussi les chansons de son dernier album en date, "Only The Strong Survive". Ses équipes parlent d’un "retour triomphant sur le continent" européen pour évoquer cette série de concerts à venir. En septembre, le rockeur de 74 ans avait préféré reporter l’ensemble de ses dates aux États-Unis et au Canada jusqu’à la fin de l’année "pour se rétablir d’un ulcère gastrique" qui l’avait déjà contraint à annuler des représentations pendant l’été.