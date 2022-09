Après son vin de Provence, Brad Pitt lance sa (très chère) marque de cosmétiques non-genrés

Il a affolé les tapis rouges tout l’été avec son style décontracté et son visage de jeune premier. David Leitch, le réalisateur de Bullet Train, dit même de lui qu’il "n’a pas d’âge". Le secret de Brad Pitt ? Une gamme de cosmétiques qu’il a lui-même supervisée, mêlant "science et terroir". "Je sais que de nouveaux produits sont lancés presque tous les jours mais si je n’avais pas vu la différence visuellement sur ma peau, on n’aurait même pas pris la peine de continuer", explique-t-il au magazine Vogue.