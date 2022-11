Après un coup de foudre en plein concours, Miss Porto Rico et Miss Argentine se sont mariées

Toutes les deux mannequins, les jeunes femmes de 26 et 22 ans ont été félicitées par l’organisation Miss Grand International, fière de rappeler "qu’elle soutient l’amour sans limites". "Le concours a rassemblé une belle union", s’est enthousiasmé l’Américaine Abena Akuaba, gagnante du concours en 2020. "Merci pour tout l’amour ! Nous sommes heureuses et bénies", a répondu Mariana Varela face au flot de commentaires positifs. "On souhaite que l’amour que vous nous offrez, vous revienne démultiplié", ajoute-t-elle. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariées !