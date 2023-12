Box-office : 2023, l’année où les superhéros ont calé au décollage

"The Flash", "Blue Beetle", "The Marvels"… Les films de justiciers en collant ont enchaîné les flops ces derniers mois. Des blockbusters coûteux qui montrent les limites d’un genre plébiscité par le public depuis une quinzaine d’années. Si les studios semblent avoir pris la mesure de leurs échecs, seront-ils capables de relancer la machine à l’avenir ?

Quand une poupée en plastique et un plombier à moustache vous grillent la politesse, c’est l’heure de se poser des questions. Abonnés aux sommets du box-office depuis plus d’une décennie, les superhéros ont bu la tasse en 2023. Chez Marvel, Les Gardiens de la Galaxie 3 s’en tire bien avec 845 millions de dollars de recettes dans le monde. Le film d'animation Spider-Man: Across the Spider-Verse aussi avec 690 millions dans les caisses. Déception en revanche pour Ant-Man et la Guête : Quantumania et ses 476 millions, un score inférieur à celui des deux premiers volets. Catastrophe enfin pour The Marvels, dont les 204 millions de recettes constituent le pire score depuis le rachat de la franchise par Disney.

Chez DC Movies, filiale de la Warner, c’est encore pire. Shazam ! La Rage des Dieux s’est crashé en beauté avec 133 millions de dollars recettes. Interprété par le sulfureux Ezra Miller, The Flash s’est contenté de 270 millions tandis que Blue Beetle, sorti sans promo durant la grève des acteurs, n’a pas franchi la barre des 120 millions. En salles mercredi, Aquaman et le Royaume perdu parviendra-t-il à sauver l’honneur ? Le fait que cette superproduction n’ait pas été montrée à la presse, malgré le succès du premier volet, laisse songeur…

Excès de zèle ou grosse fatigue ?

Pour expliquer cette bérézina générale, pas besoin d’aller plus très loin. Revenu aux commandes de Disney fin 2022 Bob Iger expliquait cet été lors d’une conférence en Californie qu’en son absence, Marvel Studios avait fait "du zèle" en multipliant les séries consacrées à ses personnages afin de nourrir la plateforme Disney+. La conséquence ? "Une dilution de l’intérêt et de l’attention" des fans pour les sorties de films au cinéma.

Propulsé à la tête du "DC Universe" en décembre dernier, le réalisateur James Gunn était encore plus cash micro du podcast Inside of You. Pour lui, les studios sont devenus "paresseux avec les films de superhéros" et se sont mis à multiplier les suites sans se poser les bonnes questions : "Pourquoi cette histoire est-elle spéciale ? Qu’est-ce qui la différencie des autres ? Comment va-t-elle convaincre le public de sortir de chez lui pour aller au cinéma ?".

À ces analyses plutôt lucides, on serait tenté de rajouter que la plupart de ces films ne sont pas très bons. Et surtout qu’ils ont oublié les leçons de celui qui a relancé un genre moribond en 2008 : Iron Man de Jon Favreau. Un comédien de talent comme Robert Downey Jr. pour donner du relief à un personnage sorti des pages d'une BD. Une histoire simple avec des enjeux dramatiques forts. Et des effets spéciaux numériques utilisés avec modération.

Faut-il s’attendre à voir moins de stars en collants dans les prochains mois sur nos écrans ? Chez Marvel, on marche sur des œufs. Après Deadpool 3 avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman, programmé pour juillet prochain, le studio annonce un nouveau Captain America pour 2025, suivi d’une nouvelle mouture des Quatre Fantastiques et de la réincarnation de Blade sous les traits de Mahershala Ali. Tout ça avant le retour des Avengers en 2026.

Aquaman touché, coulé ?

Chez le voisin DC, James Gunn a donc été engagé pour tout chambouler. Pendant qu’il prépare son Superman Legacy pour 2025 avec le jeune acteur David Corenswet qui succède à Henry Cavill, l'avenir de tous les autres personnages de la Justice League reste bien mystérieux. Malgré l’annulation du troisième volet, Gal Gadot n’a pas officiellement dit adieu à Wonder Woman. Mais les rumeurs de son remplacement par une autre comédienne circulent déjà.

Lucide, Jason Momoa confiait ce week-end à Entertainment Tonight que "l'avenir ne se présentait pas très bien pour Aquaman". Et que seul un miracle au box-office dans les prochains jours lui permettrait de continuer à incarner le personnage. Enfin si The Batman 2 est toujours en projet avec Robert Pattinson, un autre acteur devrait endosser le costume du justicier de Gotham dans une aventure intitulée The Brave and the Bold.

Reste le contre-exemple absolu. Validé du bout des lèvres par l’ancienne direction de la Warner, le Joker de Todd Philipps avait créé la surprise en 2019 grâce à son parti pris radical. La preuve qu'il est possible de prendre des risques dans un univers hyper codifié, à condition de le faire avec talent. Attendue sur les écrans en octobre 2024, la suite sous-titrée Folie à deux verra Joaquin Phoenix donner la réplique à Lady Gaga en Harley Quinn. Et on espère très fort qu'elle sera à la hauteur de l'original.