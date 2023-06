Après Spotify, le contrat de Harry et Meghan avec Netflix a-t-il du plomb dans l’aile ?

En surface, pas de quoi inquiéter Netflix qui assure vouloir "valoriser son partenariat avec Archewell Productions et continuer à travailler avec Meghan et Harry sur plusieurs projets". Dans un communiqué transmis à ET Canada, Netflix met en avant le succès de la série en six épisodes dans laquelle les Sussex livraient leur version de ce qui leur est arrivé. "Documentaire ayant connu le meilleur lancement" de l’histoire de la plateforme, Harry & Meghan pourrait être nommé aux prochains Emmy Awards. Mais en coulisses, il se murmure que ces liens entre le couple et la plateforme n’iraient pas au-delà de 2025, date à laquelle expirera le contrat. "Il est peu probable qu’il soit renouvelé", indiquent des sources au Wall Street Journal.