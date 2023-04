Ariana Grande appelle les internautes à "être plus doux" après des attaques sur son apparence

"Je sais que je n’aurais pas dû expliquer ça mais je me dis que quelque chose de bien pourra peut-être découler de cette honnêteté et de cette vulnérabilité, je ne sais pas", lance-t-elle. Ariana Grande souligne qu’on "ne sait jamais ce que l’autre traverse". Et qu’il vaut mieux garder pour soi ses commentaires, même s’ils sont faits avec la meilleure attention du monde. "Vous ne savez jamais donc soyez doux les uns envers les autres et avec vous-mêmes", conclut-elle. Un message d’optimisme plein de bons sens et déjà largement relayé sur les réseaux sociaux.