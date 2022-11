"Armageddon Time", l'autoportrait touchant de James Gray : "J’étais un gamin loufoque et un peu idiot"

Éduquer un enfant dans le monde actuel est-il encore plus périlleux qu’à l’époque ? "Je n’en suis pas certain", tempère James Gray. "D’un côté il n’y a jamais eu autant de livres pour vous aider à être parent… et en même temps l’addiction aux réseaux sociaux est un péril qui n’existait pas quand j’étais gosse. Si bien que j’hésite toujours à peindre un portait plus rose ou plus sombre du passé. Vous savez, une ville comme New York était tellement plus dangereuse et crasseuse dans les années 1980. Et pourtant je prenais le métro tout seul à 12 ans !" (rires).