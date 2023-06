Accusé de viol, l’acteur Armie Hammer ne sera pas poursuivi par la justice américaine

Armie Hammer voit-il enfin le bout du tunnel ? Plus de deux ans après la plainte pour viol déposée contre la star de Call Me By Your Name par Effie Angelova, une jeune femme avec laquelle il a entretenu une liaison de plusieurs mois, la justice américaine a décidé de ne pas le poursuivre "faute de preuves suffisantes".

Dans une déclaration adressée aux médias américains, le bureau du procureur de Los Angeles justifie sa décision par la "complexité de la relation" entre l’acteur et son accusatrice et "l’incapacité à prouver une relation sexuelle non consentie et forcée".