Armie Hammer : ses SMS cannibales dévoilés dans un documentaire

Loin du tumulte de Los Angeles, il mène une toute nouvelle vie aux Caïmans. Armie Hammer n’a pas fait d’apparition publique officielle depuis plus d’un an. En cure de désintoxication pendant de longs mois, l’acteur américain a été aperçu il y a quelques semaines en train de jouer les concierges dans un hôtel de l’île des Caraïbes. Un nouveau job bien réel pour celui dont la carrière au cinéma semble désormais compromise après des accusations de viol et d’agressions sexuelles. Deux de ses victimes présumées, Courtney Vucekovich et Julia Morrison, prennent la parole dans un documentaire qui s’annonce glaçant.