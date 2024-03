"Je suis devenu un peu plus une machine" : Arnold Schwarzenegger révèle qu’on lui a posé un pacemaker

La star hollywoodienne de 76 ans révèle avoir été opéré sur les conseils de ses médecins. Atteint d’une malformation congénitale, l'acteur avait déjà subi plusieurs opérations qui ont fragilisé son cœur. Une nouvelle qu’il a choisi de rendre publique afin de convaincre d’autres patients de se faire soigner.

Quand la réalité rejoint la fiction, ou presque. Dans le dernier épisode de son podcast, la superstar Arnold Schwarzenegger, 76 ans, fait une grande annonce au sujet de sa santé. "Lundi dernier, on m’a posé un pacemaker et je suis devenu un peu plus une machine", révèle l’interprète mythique du Terminator crée par James Cameron.

L’ancien culturiste devenu acteur avoue qu’une telle communication "va à l’encontre de mon éducation en Autriche, où personne ne parle des problèmes médicaux (…) Mais comme je sais qu’aller contre mon instinct en étant transparent va aider des gens, ça me semble bien de le faire."

"C'était effrayant"

Ce n’est pas la première fois que l’ex-gouverneur de Californie passe sur la table d’opération à cause de son cœur. Tout résulte en réalité d’une malformation congénitale qui l’a contraint à se faire opérer une première fois en 1977, puis une deuxième en 2020 afin de remplacer sa valve aortique.

L’année précédente, il avait frôlé la mort suite à une erreur des chirurgiens sur la table d'opération. "Ils m’ont fait savoir qu’ils avaient commis une erreur en perçant la paroi cardiaque. Ils ont rapidement dû m’ouvrir pour me sauver la vie. C’était effrayant", a-t-il raconté en septembre dernier sur les réseaux sociaux.

Ce sont ses médecins qui lui ont conseillé de se faire poser un pacemaker par sécurité "parce qu’un tissu cicatriciel de ma chirurgie précédente avait rendu mon rythme cardiaque irrégulier", explique-t-il. L'intervention s'est déroulée dans une clinique privée de Cleveland que l'acteur prend soin de remercier.

Enfin si vous vous demandez si sa période de convalescence sera longue, Schwarzy avoue que le vendredi suivant son opération, il était déjà en train d’assister à une manifestation en faveur de l’environnement avec sa grande amie Jane Fonda. "Personne n’aurait cru que j’avais été opéré au début de la semaine !".