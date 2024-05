Arrivée de la flamme olympique à Marseille : Soprano promet de "faire la fête le plus longtemps possible"

À l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, Soprano donne un grand concert gratuit ce mercredi soir sur le Vieux port. Quelques heures avant l'événement, le chanteur a partagé son enthousiasme avec Gilles Bouleau avec Isabelle Ithurburu sur TF1. "Jouer devant 150.000 personnes, c’est incroyable", reconnaît l'ex-coach de "The Voice".

Il va mettre le feu. À l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, Soprano donne ce mercredi soir un grand concert gratuit sur le célèbre Vieux port. Invité sur TF1 aux côtés de Gilles Bouleau et Isabelle Ithurburu, il a partagé sa joie de prendre part à un tel événement.

"D’ici, je vois mon quartier tout au fond. Et m'imaginer en train de chanter devant 150.000 personnes pour fêter le début des Jeux olympiques, c’est incroyable", s'enthousiasme le chanteur qui a rempli les plus grands stades de France. "Depuis tout à l’heure, on croise les gens dans la rue, ils sont contents, ils ont envie de faire la fête. On en avait vraiment besoin."

150.000 personnes, c’est plus que le Stade de France ! Soprano sur TF1

Mais jouer devant autant de monde, ça n’arrive pas tous les jours. "Une fois, en Guinée on a joué devant 110.000 personnes. Le record est battu ce soir. 150.000 personnes, c’est plus que le Stade de France", souligne l'ex-coach de "The Voice", ravi de donner un concert gratuit qui rassemble les cultures de la ville.

"Montrer une unité, c’est ce dont on a besoin. Je vais essayer de tout donner, pour qu’on puisse s’amuser, chanter, danser, sauter, rigoler en famille. C’est mon boulot. (…) Honorer le sport comme on va le faire ce soir et pendant quelques mois, c’est la meilleure chose à mettre en avant pour donner du positif aux gens. On va essayer de faire la fête le plus longtemps possible", a promis Soprano, qui portera la flamme sur le toit du Stade Vélodrome.