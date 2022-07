J-Hope, l'un des chanteurs du groupe sud-coréen BTS, se lance en solo... et affole déjà les charts

J-Hope est le premier de la liste, et sa volonté ne date pas d’hier. "Ça fait longtemps que je réfléchis au genre de musique que je pourrais présenter au monde en tant que J-Hope", explique-t-il dans une interview à Variety. "J’y pense en réalité constamment et le timing fait que je suis le premier parmi les membres de l’équipe. En même temps, parce que je suis le premier à sortir un album solo, je ressens un certain poids."

Après More début juillet, Arson est le deuxième single extrait de Jack in the box. Et selon le jeune homme, il exprime "la manière dont je nourris le feu de ma passion". Avec 30 millions d’exemplaires écoulées, les BTS sont les plus gros vendeurs de l’histoire de la K-Pop. "Cette chanson me montre à la croisée des chemins", poursuit J-Hope. "Est-ce que je veux éteindre le feu ou est-ce que je veux continuer et le nourrir encore plus ?". On croit avoir deviné la réponse.