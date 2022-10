Depuis 75 ans, un tableau de Mondrian serait en réalité... exposé à l'envers !

Plusieurs éléments accréditent par ailleurs cette thèse. Tout d'abord, le fait qu'une œuvre similaire de l'artiste, une peinture à l'huile du même nom et de même taille exposée à Paris, présente un épaississement des lignes dans la partie haute. Dans le même temps, le Guardian souligne qu'une "photographie de l'atelier de Mondrian, prise quelques jours après la mort de l'artiste et publiée dans le magazine lifestyle américain Town and Country en juin 1944, montre également la même toile posée sur un chevalet dans l'autre sens".

Les responsables du musée, qui ignorent comment une telle inversion a pu se produire il y a des décennies, expliquent qu'ils ne remettront pas le tableau à l'endroit. Et pour cause : celui-ci est aujourd'hui dans un état de conservation qui ne permet pas de le retourner. Des rubans adhésifs à sa surface sont décrits comme "extrêmement lâches" et ne tenant "qu'à un fil". Tout mouvement serait potentiellement destructeur : "Si vous deviez le retourner maintenant, la gravité le tirerait dans une autre direction. Sans compter sur le fait que cela constitue désormais une partie de l'histoire de l'œuvre", assure la conservatrice Susanne Meyer-Büser.