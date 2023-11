Le tableau de Picasso "Femme à la montre" vendu aux enchères pour 139 millions de dollars

C'est l'un des chefs-d'œuvre de Pablo Picasso. Le tableau "Femme à la montre" a été vendu aux enchères mercredi soir 139 millions de dollars par la maison Sotheby's à New York. C'est le deuxième prix jamais atteint pour le maître espagnol mort il y a 50 ans. Dans la salle bondée du siège de Sotheby's à Manhattan, il n'a fallu que quelques minutes d'enchères au téléphone pour que ce tableau parte sous les applaudissements pour exactement 139,36 millions de dollars, frais compris, sous le marteau du commissaire-priseur.

La toile de 1932, qu'une dirigeante de Sotheby's, Brooke Lampley, a comparée à "la Mona Lisa de Picasso" représente l'une des compagnes de l'artiste espagnol, la peintre française Marie-Thérèse Walter. Elle avait été estimée à plus de 120 millions de dollars. Le tableau appartenait à la richissime New-Yorkaise Emily Fisher Landau, décédée cette année à 102 ans, et dont la collection d'œuvres de Willem de Kooning, Mark Rothko et Andy Warhol est proposée aux enchères lors de deux soirées spéciales mercredi et jeudi chez Sotheby's à New York. Le tableau était accroché dans le salon de Mme Landau à Manhattan, a précisé la société.