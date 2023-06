Adjugée à 86 millions d'euros, la "Dame à l'éventail" de Klimt explose le record pour une vente aux enchères en Europe

La célèbre salle des ventes avait présenté cette œuvre, l'un des derniers tableaux réalisés par Klimt (1862-1918), comme "non seulement la star de la saison estivale d'enchères à Londres, mais aussi l'une des plus belles et précieuses jamais offertes en Europe". Elle indiquait qu'elle pourrait se vendre à 65 millions de livres, bien en deçà du prix finalement obtenu sous le marteau, à l'issue d'une dizaine de minutes d'enchères. Le suspense fut haletant jusque dans les derniers instants, où deux acheteurs potentiels restaient encore en course. Une fois ajouté les frais inhérents à la vente, le vainqueur, dont l'identité n'a pas été dévoilée, devra débourser un total de 85,3 millions de livres (soit près de 99 millions d'euros).