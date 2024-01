Une actrice d'"Emily in Paris" victime d'un "choc septique critique" : "J’ai franchi le cap du pire"

L’actrice américaine, Ashley Park, raconte sur Instagram son début d’année difficile, marqué par de sérieux problèmes de santé alors qu’elle était à l’étranger. "Le seul mot qui me vient à l’esprit est reconnaissance", écrit l’interprète de Mindy dans "Emily in Paris", assurant être aujourd’hui "en convalescence". Ses collègues dans la série Netflix, dont Lily Collins, lui ont témoigné leur affection sur les réseaux sociaux alors que le tournage de série a repris à Paris.

Elle confesse avoir "hésité à partager ce qui s'est passé". Très active sur Instagram, Ashley Park n’avait rien communiqué aux près de trois millions de personnes qui suivent son compte depuis le début de l’année. Un silence inhabituel que l’actrice américaine, star de la série Emily in Paris, a expliqué en détails vendredi 19 janvier.

"Alors que je me remets des premières semaines de 2024, le seul mot qui me vient à l'esprit est 'reconnaissance'", écrit-elle. En voyage à l’étranger lors des fêtes de fin d’année, elle explique que "ce qui avait commencé par une amygdalite s'est transformé en un choc septique critique qui a infecté et affecté plusieurs de ses organes".

Une semaine en soins intensifs à Dubaï

Ashley Park publie plusieurs photos de son hospitalisation lors de laquelle l’a soutenue Paul Forman, son petit ami français à la ville et à l’écran. Une grande partie de son message lui est d’ailleurs dédié. "Tu as calmé mes peurs et tu m'as soutenue dans les ambulances, trois hôpitaux étrangers, une semaine en soins intensifs, des urgences effrayantes, d'innombrables scanners, tests et injections, une douleur atroce et tant de confusion, tout cela alors que nous étions seuls à l'autre bout du monde, loin de ceux que nous connaissons. Je t'aime, Paul. Plus que je ne pourrai jamais le dire", insiste-t-elle.

Lors de son dernier post daté du 30 décembre, la jeune femme de 32 ans indiquait être en Thaïlande. Elle a ensuite été transférée à Dubaï, où se trouvait l’hôpital le plus proche pour traiter son état.

Dans sa story ce samedi, elle remercie l’hôtel dubaïote qui les a accueillis après une semaine en soins intensifs "quand elle a eu besoin d’un domicile pour continuer son traitement, mais n’était pas autorisée à voyager pour raisons médicales". Ashley Park loue l’équipe de médecins et d’infirmiers qui ont "travaillé sans relâche", ainsi que "son équipe personnelle de héros à la maison qui étaient en ligne avec l’assurance". Sur le chemin de la guérison, l'interprète de Mindy dit être "encore en pleine convalescence". "Je sais maintenant que j’ai franchi le cap du pire", rassure-t-elle.

Likée plus d’un demi-million de fois, sa publication a largement été commentée par ses camarades d’Emily in Paris. "Nous sommes si heureux que tu ailles enfin bien", souligne Philippine Leroy-Beaulieu. "Tu es incroyable !", ajoute Lucien Laviscount quand Lily Collins assure "qu’elle peut à peine regarder ces photos sans pleurer".

Révélée à Broadway avant d’être popularisée mondialement grâce à la série Netflix, Ashley Park a connu de lourds soucis de santé par le passé. Elle a longuement évoqué son combat remporté contre une leucémie alors qu’elle n’avait que 15 ans.

"Je suis à jamais reconnaissante que tu sois de l'autre côté de cette épreuve, ainsi qu'à Paul Forman pour son cœur incroyablement grand et pour avoir été là à chaque étape du chemin. J'ai hâte de vous serrer toutes les deux dans mes bras", s’enthousiasme Lily Collins, déjà de retour dans la capitale française. L’actrice américaine a posté une photo d’elle portant le scénario du premier épisode de la saison 4 d’Emily in Paris, dont le tournage vient d’être lancé en France avant de se délocaliser à Rome.

"Je ne peux même pas exprimer à quel point je suis impatiente de vous voir et de pouvoir vous rejoindre dès que possible", a réagi Ashley Park. Le rendez-vous est pris entre les meilleures amies Emily et Mindy.