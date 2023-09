Ashton Kutcher et Mila Kunis s'excusent après leur soutien à Danny Masterson, condamné pour viol

"Bien que je sache que le jugement a été prononcé sur deux chefs d’accusation de viol par la force et que les victimes ont un grand désir de justice, j’espère que mon témoignage de son caractère sera pris en compte dans la détermination de la peine", a notamment écrit Ashton Kutcher. "Je ne crois pas qu’il soit un danger permanent pour la société et le fait que sa fille soit élevée sans son père serait une injustice en soi."

De son côté, Mila Kunis défend "un ami extraordinaire, un confident et, surtout, un frère aîné exceptionnel" et explique que "la chaleur, l’humour et la vision positive de la vie de Danny Masterson ont été une force motrice pour façonner mon caractère et ma façon d’aborder les défis de la vie". La comédienne ajoute qu’elle se porte "entièrement garante de la personnalité exceptionnelle de Danny Masterson et de l’énorme influence positive qu’il a eue sur moi et sur les gens qui l’entourent."