Astérix et Obélix de retour au ciné : jour J pour nos Gaulois préférés

C’est l’heure de vérité pour Guillaume Canet ! 11 ans après le décevant Astérix et Obélix : Au Service de sa Majesté de Laurent Tirard, l’acteur et réalisateur de 49 ans livre sa version des aventures des personnages d’Uderzo et Goscinny sur plus de 950 écrans dans toute la France. Un retour qui aurait dû s’effectuer un peu plus tôt. Annoncé à l’automne 2019, le tournage d’Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu devait en effet débuter à l’été 2020, entre la France et la Chine. La pandémie de Covid est passée par là et c’est finalement au printemps 2021 que l’équipe s’est réunie pour mettre en boite cette superproduction très attendue, des studios de Bry-sur-Marne au massif du Sancy, avec en prime une excursion dans le désert marocain. Coût total de l’opération : 66 millions d’euros, soit le 8ᵉ plus gros budget de l’histoire du cinéma français.