"L'Iris Blanc" : plus d'un million d'exemplaires du nouvel Astérix déjà vendus en France

Moins d'un mois après sa sortie, le 40e album des aventures du célèbre Gaulois cartonne. Baptisé "L'Iris Blanc", il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en France. Publié le 26 octobre, il consacre l'arrivée du scénariste à succès Fabcaro.

Astérix a toujours autant la cote. Moins d'un mois après sa sortie, L'Iris Blanc s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en France, ont annoncé mercredi à l'AFP les éditions Albert René, qui l'éditent. À l'approche de Noël, le 40ᵉ album des aventures du célèbre Gaulois, qui consacre l'arrivée du scénariste à succès Fabcaro, reste en tête des ventes avec 1.062.370 exemplaires écoulés, selon le classement GfK, référence en matière de ventes de livres.

Publié le 26 octobre, à deux mois des fêtes, comme tous les deux ans, le dernier Astérix avait été tiré à "plus de cinq millions d'exemplaires" et en 20 langues, dans l'attente d'autres versions. Pour le précédent, Astérix et le Griffon en 2021, l'éditeur avait parié sur cinq millions et 17 langues. Résultat : 1,55 million de BD vendues rien qu'en France les deux premiers mois.

Les protagonistes de L'Iris blanc sont le chef du village, Abraracourcix, et son épouse Bonemine (malgré eux, car ils se retrouvent séparés). Entre eux s'interpose le médecin-chef des armées de Jules César, Vicévertus. Cet adepte de la "pensée positive" instille auprès des garnisons romaines, puis des habitants du village d'Astérix, une philosophie et des façons de s'exprimer nouvelles. Bienveillance, empathie, vie saine, harmonie entre les êtres... Ce discours noble cache des buts qui le sont moins.