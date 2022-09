"Athena" divise mais cartonne sur Netflix : comment Romain Gavras a (déjà) réussi son pari

Vous souvenez-vous de la dernière fois qu’un film français a autant animé les discussions ? Depuis sa mise en ligne sur Netflix le 23 septembre, Athena de Romain Gavras n’en finit plus de générer des commentaires tantôt dithyrambiques, tantôt assassins… et pas grand-chose entre les deux. Et ça paye puisqu’avec 6,9 millions d’heures de visionnages en sept jours, il s’agit du deuxième long-métrage non anglophone le plus regardé sur la plateforme dans le monde. Seul le polar allemand Le Parfumeur, inspiré du roman de Patrick Suskind, Le Parfum, fait mieux avec 9,3 millions d’heures de visionnages.

Athena, si vous faites partie de ceux qui ne l’ont pas encore vu, raconte l’histoire d’une fratrie qui se déchire lorsque le petit dernier est victime de ce qui semble être une bavure policière. De retour dans la cité où il a grandi, Abdel, militaire, tente en vain d’apaiser la situation. Mais le cadet Karim a décidé de se venger et d’organiser une guérilla sans merci tandis que l’aîné Mokhtar, dealer, ne pense qu’à évacuer sa marchandise avant l’arrivée des forces de l’ordre. Au cours d’une nuit de cauchemar, les trois hommes vont croiser la route de Jérôme, un jeune CRS totalement dépassé par les événements…