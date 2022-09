"Athena" sur Netflix : qui est Dali Benssalah, la star du film choc de Romain Gavras ?

"Lorsque j’ai revu Daniel Craig à l’avant-première, on s’est tombé dans les bras. Sur le plateau, c’est le comédien avec qui j’ai passé le plus de temps. C’est vraiment quelqu’un de bien. Qu’on aime ou pas, c’est un James Bond qui tranche dans l’histoire de la saga." Depuis, on a revu l’ancien boxeur dans Les Sauvages, la série politique de Canal + réalisée par Rebecca Zlotowski. Et aujourd’hui donc dans Athena, une expérience pas comme les autres pour les spectateurs comme pour ses protagonistes.

Romain Gavras souhaitant donner à son film un maximum de réalisme, l’équipe a en effet tourné pendant deux mois dans le quartier du Parc aux Lièvres à Évry-Courcouronnes. "C’était un décor à ciel ouvert avec les habitants qui travaillaient avec nous", se rappelle Dali. "Ils étaient parmi les figurants, en régie, à la sécurité, les taxis aussi. C’est toute une micro-société locale qui était en ébullition. On travaillait main dans la main, si bien qu’au bout d’un moment, on ne pouvait plus dissocier qui était natif du coin ou pas. On a vécu de grands moments de partage".