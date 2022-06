"Attachante, chaleureuse et drôle" : "Miss Marvel", la super-héroïne pop qu'on attendait

La série s’ouvre sur "Blinding Lights" de The Weeknd, dans laquelle il chante être "ébloui par les lumières". Vous n’avez pas eu peur d’être éblouis par celles de Marvel ?

Adil El Arbi : On a été éblouis par les lumières de Marvel, mais c'est aussi ce qui fait rêver. Pendant le montage de Bad Boys 3, on s'est dit que notre prochaine étape serait de réaliser un Marvel. On voulait parler d’un personnage d'origine musulmane juste pour déconner, sans savoir que ça existait vraiment. Et c'est là qu’on a appris que l’adaptation de Miss Marvel était en discussions. On a découvert les comics, on est tombés amoureux du personnage et on s’est dit qu’on ne pouvait pas ne pas faire partie de ce projet-là. On a rencontré Kevin Feige, le patron des studios Marvel, et on lui a dit qu’il fallait nous le confier (ils rient).

Quand la série a été annoncée justement, Miss Marvel a tout de suite été présentée comme "la première super-héroïne musulmane". Dans l’épisode 2, que vous n’avez pas réalisé, on la voit à la mosquée. Sa meilleure amie Nakia explique pourquoi elle porte un hijab. Votre dernier film Rebel, présenté à Cannes, raconte la radicalisation de jeunes belges qui rejoignent Daech en Syrie. Comment on parle de religion, et de l’Islam en particulier, dans un univers aussi codifié que le MCU ?

Adil El Arbi : Ça fait un peu partie de notre travail. C'est quelque chose de très personnel. Bien sûr, c'est le grand écart entre Rebel qui parle d'une réalité et Miss Marvel qui est dans cet univers du MCU. C’est bien nous qui avons tourné la scène de la mosquée, c'était un grand honneur pour nous. Elle devait figurer dans le premier épisode mais on l’a déplacée dans le deuxième au montage. C'était très important pour nous de filmer la première scène dans une mosquée chez Marvel. Ça participe aussi de la diversité d'aujourd'hui, de l'identité de tous les fans de Marvel. Il fallait cette authenticité culturelle autour de Kamala Khan, pour que beaucoup de gens puissent se reconnaître dans ce personnage, qu’ils soient d'origine musulmane ou pas. Peu importe ses origines, il fallait que le public puisse suivre un personnage avec cet héritage-là tout en ayant de l'empathie avec elle. C’est pareil avec Peter Parker, Spider-Man. On peut tous suivre ses aventures et l’aimer. C’était ça le challenge pour nous. Tout était déjà présent dans les comics. On a été surpris de voir qu’ils étaient déjà allés loin dans les discussions culturelles. On a juste essayé d’adapter cet aspect-là le plus fidèlement dans la série.