Attaque du Hamas : Gal Gadot et d'autres stars de Hollywood dénoncent "des actes de terrorisme barbares" en Israël

"Mon cœur est meurtri pour les vies perdues et les familles brisées. Je prie pour tous ceux qui ont été affectés par le terrorisme et la brutalité du Hamas. Et j’espère que le monde demeure inébranlable dans son soutien au peuple israélien", écrit-elle dans un communiqué. La lettre ouverte, signée par les acteurs Jamie Lee Curtis, Helen Mirren, Jerry Seinfeld, Chris Pine, Andy Garcia ou encore Mark Hamill, ne dit pas autre chose. "C’est du terrorisme. C’est le mal absolu. Il n’y a aucune justification aux actions du Hamas", déclarent les signataires en énumérant les "actes de terrorisme barbares qui doivent être dénoncés par tout le monde".

Ils évoquent "les rapts d’hommes, femmes et enfants innocents", les meurtres d’enfants et de personnes âgées, "les viols de femmes et les mutilations de leurs corps" ainsi que "l’attaque lâche" du festival de musique lors duquel plus de 260 personnes ont été tuées.