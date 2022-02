Atteint d'un cancer, Florent Pagny témoigne au 20H de TF1 : "Je ne vois que le bon côté des choses"

Face à ces nouveaux paramètres, Florent Pagny est bien décidé à affronter cette épreuve en "mode guerrier", comme il l'avait laissé entendre sur Instagram : "Quand ça se prend dès le début et que c'est très isolé, moi je ne vois que le bon côté des choses", poursuit-il. Et d'ajouter : "J'ai commencé la chimio et ça se passe plutôt pas mal, je l'encaisse plutôt bien".

Mais cette épreuve redistribue forcément les cartes. "On va arrêter les concerts, finir les enregistrements de "The Voice" et honorer certains engagements parce que je peux encore chanter, et ensuite on va s'occuper de soi, mais sainement, avec le bon moral", dit-il. Un moral d'acier dû aussi au "tsunami d'amour" que le chanteur a reçu. "Je pense que tous ces messages, cette synchronicité, contribuent à ce que tout ça se passe plutôt très bien dans un moment un peu critique, mais ça se traite", conclut-il.