Atteint de démence, Bruce Willis pose avec sa petite-fille pour la fête des pères

C’est un grand-père comme les autres, ou presque. À l’occasion de la fête des pères ce dimanche 18 juin, Rumer Glenn Willis a dévoilé sur Instagram un cliché émouvant du héros légendaire de la saga Die Hard avec dans ses bras sa petite-fille, Louette Isley, née il y a huit mois.

"Voir mon père tenir ma fille aujourd’hui est quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie", écrit en légende la jeune femme. "Sa douceur et son amour pour elle était si purs et beaux. Papa, je suis si chanceuse de t’avoir, tout comme Lou. Merci d’être le papa le plus rigolo, le plus aimant et le plus cool qu’une fille puisse demander."