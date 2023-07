Atteinte d'un cancer du sein, Caroline Receveur "bouleversée" par la vague de soutien reçue

L'annonce de la maladie de l'ex-candidate de "Danse avec les stars" a fait réagir de nombreuses personnalités, ainsi que des anonymes, qui ont tenu à lui apporter leur soutien. "La vague d’amour de soutien et d’humanité que j’ai reçu hier m’a bouleversée. Je suis profondément émue et touchée par ce que je viens de vivre, par ce que vous m’avez offert", a réagi ce jeudi Caroline Receveur en story. "Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour vos prières, pour la lumière et pour l’amour que vous avez projeté sur moi. Vous avez allumé une flamme au fond de moi qui ne demande qu’à vous éclairer en retour et je m’en fais la promesse".