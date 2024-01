Atteinte d'un deuxième cancer, Sarah Ferguson reste "de bonne humeur" : "Je me repose maintenant"

Le porte-parole de la duchesse d’York a annoncé ce dimanche qu’elle souffrait d’un mélanome malin. C’est sur son compte Instagram que l'ex-femme du prince Andrew a donné de ses nouvelles, depuis l’Autriche où elle est en convalescence. "J’invite tous ceux qui lisent ces lignes à faire preuve de diligence", insiste-t-elle.

Son sourire est là malgré les épreuves qu’elle traverse. Sarah Ferguson sort de son silence au lendemain d’une annonce qui a bouleversé bon nombre de Britanniques. Six mois après sa mastectomie, la duchesse d’York a appris qu’elle était atteinte d’un mélanome malin, une forme de cancer de la peau qui peut être agressive dans certains cas. "C’est grâce à la grande vigilance de mon dermatologue qu’il a été détecté à temps", rappelle-t-elle sur Instagram.

Je crois que mon expérience souligne l'importance de vérifier la taille, la forme, la couleur, la texture et l'apparition de nouveaux grains de beauté Sarah Ferguson

C’est en effet lors de sa chirurgie reconstructrice que son médecin a jugé bon de faire analyser plusieurs grains de beauté. L’occasion pour Sarah Ferguson de rappeler, comme elle l’avait fait lors de son diagnostic du cancer du sein, la nécessité de consulter régulièrement les professionnels de santé. "Je crois que mon expérience souligne l'importance de vérifier la taille, la forme, la couleur, la texture et l'apparition de nouveaux grains de beauté qui peuvent être le signe d'un mélanome, et j'invite tous ceux qui lisent ces lignes à faire preuve de diligence", insiste-t-elle.

Sarah Ferguson explique avoir "pris un peu de temps pour elle". "Naturellement, un autre diagnostic de cancer a été un choc, mais je suis de bonne humeur et reconnaissante pour les nombreux messages d'amour et de soutien", ajoute-t-elle en légende d’une photo la montrant dans son nouveau havre de paix, en Autriche. L’ancienne belle-fille d’Elizabeth II, 64 ans, se dit "incroyablement reconnaissante aux équipes médicales qui l'ont soutenue lors de ces deux expériences avec le cancer".

Elle remercie également la clinique MAYRLIFE, située sur les rives du lac Altaussee, de s’être occupé d’elle "avec délicatesse ces dernières semaines, lui laissant le temps de récupérer". "Je me repose maintenant avec ma famille à la maison, me sentant bénie d'avoir leur amour et leur soutien", conclut la mère des princesses Beatrice et Eugenie, grand-mère à quatre reprises.

Alors que les Windsor cumulent les problèmes de santé, l'ex-femme du prince Andrew est la seule à avoir communiqué de vive voix sur son état. La princesse de Galles, au repos forcé jusqu'à Pâques, a laissé le soin à Kensington Palace de révéler son opération à l'abdomen la semaine dernière. Sans donner plus de précisions sur sa condition médicale.

Peu après, c’est Buckingham Palace qui a pris le relais en évoquant l’hospitalisation dans les jours à venir du roi Charles III pour une procédure visant à corriger une hypertrophie bénigne de la prostate.