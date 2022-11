Atteinte d’une tumeur, Sharon Stone encourage les femmes à demander un deuxième avis

Très engagée sur la santé des femmes, la star qui avait été victime d'un AVC fulgurant en 2001, avait déploré en juin dernier le manque de prise en charge des femmes après une fausse-couche. "Au lieu de recevoir la compassion, l’empathie et l’aide dont nous avons tant besoin. La santé et le bien-être des femmes, laissés aux soins de l’idéologie masculine, sont devenus, au mieux laxistes, en fait ignorants, et violemment oppressifs dans leurs efforts", avait déploré l'heureuse maman de trois enfants adoptés, révélant au passage avoir perdu neuf enfants par fausse couche.