Attendue en Europe dans un mois, Céline Dion prépare son retour sur scène en toute discrétion

Sur ses réseaux sociaux, Céline Dion s’est également fait discrète. Son équipe digitale a enchaîné les posts anniversaires – pour ses albums ou pour le sien le 30 mars. Et puis il y a eu cette apparition surprise face caméra début avril, la première depuis des mois. Dans une vidéo enregistrée en anglais et en français, Céline Dion y apporte son soutien à l’Ukraine et "aux réfugiés du monde entier". Elle interpelle les leaders mondiaux et leur demande d’offrir "tout le soutien financier" possible. Un message fêté par ses admirateurs, trop heureux d'enfin retrouver leur idole en forme. "Quel bonheur de voir son visage radieux", commente notamment le groupe de fans The Red Heads qui a eu d’autres raisons de se réjouir.