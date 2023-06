Star sulfureuse, clins d'œil et invités surprises... On a vu "The Flash", le film de superhéros qui ose tout

Comme il faut bien injecter un peu de "drama" à cette belle entreprise, Barry apprend que malgré tous ses efforts pour le faire innocenter, son père va être définitivement condamné pour le meurtre de sa mère. Fou de chagrin, il se lance dans une course effrénée vers le cosmos… et découvre qu’il a le pouvoir de remonter le temps. Rien que ça. Malgré la mise en garde de ce bon vieux Bruce Wayne, il décide de s’en servir pour changer le passé. À ses risques et périls.

Sur un canevas qui ressemble très fort à celui de Spider-Man : No Way Home, Barry va alors découvrir les joies du multivers. Coincé l’année de ses 18 ans, il est contraint de faire équipe avec son double, encore étudiant, et qui n’a pas encore été frappé par la foudre. Manque de bol, c’est le moment que choisit le Général Zod (Michael Shannon) pour débarquer sur Terre. En voulant précipiter l’accident qui a changé sa vie, le "vieux" Barry perd tous ses pouvoirs, tandis que le "jeune" en hérite sans savoir les maîtriser. Bonjour les gaffes...