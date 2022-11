Poignant, dense et musclé : "Black Panther : Wakanda Forever", le deuil en héritage

Black Panther : Wakanda Forever est aussi vibrant quand il parle du deuil qu’il est puissant dans ses scènes d’action, portées par des héroïnes plus en charge que jamais. Le film est aussi ponctué de sublimes séquences sous-marines qui sembleraient presque préparer le public au retour des créatures bleues d’Avatar en décembre. À l’image de James Cameron, Ryan Coogler ne compte pas ses heures. Comptez tout de même 2h42 pour ce nouveau voyage au Wakanda qui aurait mérité d’être plus court. La route se conclut sur une unique scène post-générique qui vous fera ressortir vos mouchoirs et deux chansons inédites de Rihanna. Chadwick Boseman n’aurait pas pu rêver plus bel hommage.