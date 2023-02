"The Fabelmans" est-il le flop le plus injuste de la carrière de Steven Spielberg ?

S’il a réinventé le blockbuster avec des hits comme Les Dents de la mer, Les Aventuriers de l’Arche Perdue ou Jurassic Park, Steven Spielberg a toujours su capter l’attention des spectateurs, y compris lorsqu’il s’essayait à des projets plus "sérieux" comme La Liste de Schinder, Munich ou encore Il faut sauver le soldat Ryan. Un succès au long cours qui fait de lui le cinéaste le plus "bankable" de l’histoire du cinéma, avec plus de 10 milliards de dollars cumulés depuis la fin des seventies.

Comme tous ses collègues, le champion du box-office a bien sûr connu des défaites. On pense à Always, Hook, Amistad ou à son récent remake de West Side Story, qui n’a guère enthousiasmé les foules. Mais son flop le plus injuste, c’est celui qui vient de sanctionner la sortie américaine de The Fabelmans. 17 petits millions de dollars de recettes depuis novembre dernier, pour un drame intime à rebours de tout ce que son auteur a pu faire jusqu’ici ? C’est dur à digérer, même avec un Golden Globe du meilleur réalisateur sur la cheminée.