Au Danemark, la famille royale s’écharpe en public pour une histoire de titres princiers

La semaine dernière, la souveraine de 82 ans a annoncé qu’à partir de janvier, quatre de ses petits-enfants devraient abandonner leurs titres princiers. Les enfants du prince Joachim, Nikolai, 23 ans, et Felix, 20 ans - nés d'un premier mariage - Henrik, 13 ans, et Athena, 10 ans ne garderont qu’un titre de comte de Monpezat, du nom de leur grand-père d'origine française, feu le prince consort Henrik. Ils devront alors être appelés "excellences" et non plus "Altesses royales". Margrethe II dit vouloir ainsi "créer le cadre leur permettant de façonner leur propre vie" sans les contraintes liées à leur naissance.