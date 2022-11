Au Grand Palais Éphémère, Paris Photo met les femmes à l'honneur

Muse du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar et d'innombrables photographes autant que de créateurs de mode, Rossy De Palma a elle-même sélectionné 25 photos parmi les stands des 183 exposants, galeries et éditeurs venus de 31 pays. Pour elle, les femmes n'ont plus besoin d'être mises particulièrement en avant mais doivent "s'intéresser à elles-mêmes" en tant que femmes.

Hormis l'égalité salariale, "j'ai arrêté depuis un bon moment de demander des faveurs pour les femmes car je crois que nous, les femmes, n'avons besoin de rien, sinon de nous découvrir nous-mêmes", a confié l'artiste à l'AFP. Parmi les photos qu'elle a sélectionnées : un danseur noir, de dos, enveloppé dans un tissu blanc, au sol, sur du sable foncé. Un cliché signé du Sud-Africain Mohau Modisakeng.