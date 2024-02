Audiences télé : record de la saison pour la victoire de Pierre en finale de la "Star Academy"

La finale de la "Star Academy" s'est hissée en tête des audiences samedi soir avec plus de 4,3 millions de téléspectateurs devant TF1. Marqué par la victoire de Pierre sur Julien, cet ultime prime place la chaîne en leader sur toutes les cibles. La preuve qu'après avoir surfé sur la nostalgie, le programme musical est parvenu à séduire une toute nouvelle génération.

C’est ce qu’on appelle une sortie en beauté. Avec 4,3 millions de téléspectateurs devant la finale remportée par Pierre face à Julien samedi soir, la "Star Academy" s’est offerte son record de la saison. Avec 21,6% de part d’audience, TF1 s’est hissée en tête sur l’ensemble de la soirée devant le téléfilm Flair de famille sur France 2 (21,2%) et le jeu "Qui sera le champion des années 1990 ?" sur France 3 (7,5%).

Dans le détail, la chaîne est leader sur toutes les cibles, avec notamment 44% sur les FRDA-50 ans et 54% sur les 15-34 ans. La preuve qu’après avoir en partie surfé sur la vague de la nostalgie pour son retour en 2022, le programme musical qui a révélé Jenifer, Nolwenn Leroy ou encore le regretté Grégory Lemarchal est parvenu à séduire une nouvelle génération.

L'émission la plus commentée sur les réseaux

Cette année, la "Star Academy" a également cartonné grâce à la Quotidienne, suivie par 1,7 million de téléspectateurs en moyenne à partir de 17h25 sur TF1. Mais aussi en numérique avec plus de 110 millions de vidéos vues sur la plateforme TF1+ et plus d’un milliard d’impressions sur les réseaux sociaux officiels de l’émission, en faisant la plus commentée durant trois mois sur Twitter, TikTok, Snapchat, etc.

Pour Pierre et ses camarades de la promo 2023-2024, place désormais au monde réel et à une tournée de 72 dates qui débutera le 9 mars prochain. Elle passera par la France, la Belgique et la Suisse avec en point d'orgue l'Accor Arena le 8 juin prochain. Enfin, si vous rêvez d'imiter le vainqueur de cette saison, les castings sont déjà ouverts pour la prochaine, qui sera diffusée en fin d'année sur TF1.