Audiences télé : retour réussi pour la "Star Academy" sur TF1

De bons résultats qui confirment ceux enregistrés tout au long de la saison. Hors finale et demi-finale, le programme a réuni en moyenne 4,2 millions de téléspectateurs en prime time, un "bilan exceptionnel", comme le souligne TF1. Quant à "La Quotidienne", elle a également fait un carton d'audience avec 1,9 million de téléspectateurs en moyenne. "Et qui sait ? Et si la "Star Ac'" revenait bientôt ?", a lancé Nikos à la fin de l'émission. De quoi laisser présager une nouvelle saison à venir, même si TF1 n'a encore rien officialisé.