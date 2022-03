VIDÉO - Audrey Lamy dans "La Brigade" : "Un regard différent des discours radicaux sur les migrants"

Pour être crédible à l’écran, Audrey Lamy a suivi une formation de choc auprès des vraies brigades de Mathieu Pacaud et Christophe Villermet, respectivement chefs des restaurants Apicius et Le Divellec, à Paris. "Je me mettais dans un coin et j’observais ce milieu que je ne connaissais pas, très masculin, très autoritaire, très militaire", se souvient-elle. "C’est dur. Et en même temps il y règne un esprit d’équipe très fort. C’était nécessaire pour moi de connaître cette intensité, cet investissement que ce métier demande. Et puis à côté de ça d’apprendre une technicité."

De là à cuisinier comme un grand chef désormais ? "Non, non, non !", coupe-t-elle. "Mais j'ai appris les bases : éplucher, découper, émincer. Maintenant je peux lever les poissons et vider les poulets. J’ai aussi appris la mise en assiette. Mais cinq mois ça passe très vite ! L’important, c’est qu’ils m’ont transmis leur passion. Et comme dans l’histoire mon rôle est de transmettre mon savoir, j’ai pu voler plein de petites expressions, de petites choses pour les remettre dans le film."