"Augustodunum", l’un des plus grands spectacles historiques de France cet été à Autun

Du 24 juillet au 10 août prochains, l’événement "Augustodunum" reprend ses quartiers d’été dans le décor authentique du Théâtre Romain d’Autun. Un son et lumière historique époustouflant à vivre au cœur de la Bourgogne.

Les habitants de la ville d’Autun et de nombreuses communes en Saône-et-Loire, proposent aux visiteurs de partager une expérience hors du commun : renouer avec le passé deux fois millénaire de la cité bourguignonne en assistant à une représentation d’"Augustodunum". Renvoyant au nom antique d’Autun (jadis baptisé en hommage à l’empereur romain Auguste, à l’origine de la fondation de la ville), ce spectacle historique invite à un voyage dans le temps d’autant plus immersif qu’il s’effectue dans le cadre prestigieux du Théâtre Romain – le deuxième plus grand du monde romain. On ne saurait rêver plus bel écrin que ce monument patrimonial.

Car c’est bien d’une production à grand spectacle qu’il s’agit : investissant un espace scénique plus vaste que le Stade de France, au sein de décors grandioses, animée par plus de 1000 personnages costumés, magnifiés par 500 points lumineux.

Show total retraçant à rebours du temps l’histoire de la ville d’Autun et de la Bourgogne, cette nouvelle création intègre des scènes de tournois de chevalerie, des défilés médiévaux, une course de chars antiques, un voyage à Rome à l’époque d’Auguste… avant une apothéose pyrotechnique illuminant le ciel et les yeux des spectateurs ! Un moment hors du temps pour célébrer… le temps.

Œuvre collective

S’il s’impose comme une superproduction captivante, "Augustodunum" demeure, au-delà de ses effets spéciaux, un projet collectif et affectif, comme le confirme Michaël Guijo, responsable bénévole de la promotion du spectacle historique d’Autun : "C’est un hymne à l’histoire d’Autun et de la Bourgogne. Des centaines de bénévoles et professionnels se côtoient pour porter une magnifique œuvre commune, c’est une aventure humaine d’exception qui touche au cœur les spectateurs par sa beauté. L’émotion des acteurs et du public est toujours belle et immense lors du grand final…"

Cette édition pourrait battre des records puisque Paris 2024 l’a labellisée Olympiade Culturelle. Et pour célébrer le lancement de la billetterie pour "Augustodunum Les Portes du temps", des places sont proposées durant un temps limité à prix réduit (de 20 % à 30 % de réduction). Le meilleur moyen de découvrir le passé d’Autun cet été, c’est donc d’anticiper !

"Augustodunum". Mise en scène : Jean-Claude Baudoin. Scénario : Florence Heuillard. Production : Association Spectacle Historique d’Autun. Du 24 juillet au 10 août au Théâtre Romain - 71400 Autun. Informations et réservations : www.augustodunum.fr /03 85 86 80 38.

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.