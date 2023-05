Aurélien, qualifié pour les directs de "The Voice" grâce à Mika : "J’ai eu chaud aux fesses !"

Vous parlez de gladiateur, dans quel état d’esprit étiez-vous ?

À chaque étape, je me disais : "Si ça s’arrête là, ce n’est pas grave. C’est déjà super". Sauf que là, on était à une marche de la demi-finale. C’était hors de question que je perde, je voulais absolument gagner parce que je savais qu’au bout il y avait le live et ce duo avec Zazie. Les gens qui vont voter samedi pourront le faire avec tout ce qu’ils ont vu avant. Je suis curieux.

Sur Instagram, vous remerciez Zazie qui "vous donne bien plus qu’elle puisse l’imaginer". Elle vous a apporté quoi, votre coach ?

Des rêves plein la tête, que je commence à toucher du doigt peut-être ! C’est très fort. Je me rappelle des matins enfant, sa chanson "Je suis un homme" passait régulièrement à la radio. Je n’imaginais pas la rencontrer et me dire qu’un jour peut-être, je pourrais faire partie de ce cercle de chanteurs qui sont des phares pour les gens. Elle apporte une lumière, comme Florent Pagny, Pascal Obispo ou le regretté Daniel Levi.

Reprendre "Caruso", c’était un clin d’œil à Florent Pagny grâce à qui vous avez découvert votre voix lyrique ?

Je ne devais pas interpréter cette chanson mais un titre de Florent Pagny peu connu avec un sens très fort qui s’appelle "Guérir". Je devais même commencer au piano mais une semaine avant, Zazie a eu la bonne idée de changer et d’opter pour un morceau plus populaire, dans la lignée de "SOS d’un Terrien en détresse". J’avais déjà chanté "Caruso" avec les paroles sous les yeux. Mais apprendre l’italien en phonétique, c’était compliqué. J’ai aussi dû chanter un demi ton plus haut mais a fait des essais et c’est passé (rires).