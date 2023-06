Aurélien Vivos, le gagnant de "The Voice", a déjà un concert prévu à l’Olympia

Il ouvrira ensuite les spectacles de Hugues Aufray en novembre avant d’inscrire son nom en lettres rouges sur la façade de l’Olympia où il est attendu le 5 juin 2024. Inconnu du grand public, il y a encore cinq mois, Aurélien Vivos se félicitait d’avoir vendu "plus de 200 places en même pas 24 heures ". "Je me disais qu’il y en aurait une dizaine… À part chanter pour vous remercier… Il y a peut-être autre chose que je pourrais faire. C’est rester plus longtemps après les concerts et partager un moment avec vous pour un petit échange ou une photo. L’occasion de vous remercier personnellement", assure-t-il sur Instagram. Le rendez-vous est pris.