"J'ai atterri sur la gamelle du chien" : le prince Harry raconte une violente altercation avec son frère William

Le grand déballage se poursuit chez la famille royale britannique. Dans une autobiographie très attendue, le prince Harry accuse son frère William de l'avoir jeté au sol lors d'une dispute en 2019, rapporte jeudi 5 janvier le quotidien The Guardian, qui a en cite des extraits. Le plus jeune enfant du roi Charles III et son épouse Meghan ont quitté la monarchie avec fracas en 2020, dans une rupture ultra-médiatisée des deux côtés de l'Atlantique.