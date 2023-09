Autriche : un acteur jouant dans un biopic de Sissi condamné pour pédopornographie

Voilà une affaire qui a choqué l'Autriche. L'acteur incarnant l'empereur François-Joseph dans le film Corsage, un biopic de Sissi, a été condamné ce mardi à Vienne à deux ans de prison avec sursis pour possession et production de matériel pédopornographique.

Florian Teichtmeister, 43 ans, a pris acte de la décision et va devoir suivre "un traitement psychiatrique" pour l'aider à contrôler ses tendances pédophiles. Il sera placé dans un centre pour délinquants sexuels s'il ne respecte pas les conditions prévues par le tribunal. "Je regrette sincèrement et profondément mes actes et je tiens à m'excuser", avait-il auparavant déclaré à la barre, vêtu d'un costume gris anthracite.