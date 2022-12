"Avalonia" sur Disney+ : une fantastique aventure familiale qu'on aurait adoré voir au cinéma

L’idée d’Avalonia est née dans l’esprit de Don Hall il y a cinq ans, alors qu’il venait de boucler Vaiana. "J’ai deux fils et je me suis demandé le genre de monde qu’on allait leur laisser, comparé à celui que j’ai hérité de mon père, qui était agriculteur. Et ils sont très différents", explique le réalisateur lors d’une conférence de presse virtuelle, ajoutant qu’il avait voulu "faire un film sur l’environnement" autour de trois générations. Fable éco-responsable et inclusive – Ethan est amoureux d’un garçon "sans que cela constitue l’intrigue en soi", le film met en scène des héros en conflit permanent qui sont aussi la cause des maux de l’intrigue. Car rien n’a plus d’impact sur le monde dans lequel nous vivons que notre propre action.