Avant de réunir ses candidates, Miss France 2024 dévoile sa couronne

Le concours poursuit sa collaboration avec la maison Mauboussin, qui signe à nouveau le bijou offert à la gagnante. Un joyau serti de gemmes jaunes aux motifs étoilés qui porte le nom de "L’élégance s’appelle France". Seule une des 30 prétendantes au titre repartira avec le 16 décembre en direct sur TF1.

C’est, avec l’écharpe, le symbole ultime de l’élection. La couronne qui coiffera la tête de Miss France 2024 s’est dévoilée sur les réseaux sociaux officiels du concours. Pas de photo pour l’instant mais un simple croquis donnant un aperçu du bijou qui change un peu de look par rapport aux précédents. Adieu pierres bleues et bonjour gemmes jaunes sur ce joyau nommé "L’élégance s’appelle France". Des touches de violet côtoient également des étoiles, motif phare de la maison Mauboussin qui réalise l’objet depuis l’élection du centenaire il y a quatre ans.

"La couronne, c’est un exercice de création pure. On en fait une nouvelle chaque année. On doit proposer des dessins, c’est un véritable challenge pour nous. On travaille dessus pendant pratiquement six mois", expliquait le PDG du joaillier Alain Némarque sur BFM Business l’an dernier, parlant d’un "effet immédiat" sur les ventes du groupe. "La parure qu’on offre à Miss France devient les huit jours qui suivent le best-seller de l’ensemble de la chaîne", disait-il. Car à défaut de pouvoir s’offrir le même diadème, le public peut acquérir les cadeaux faits à la gagnante.

Quelle sera l’heureuse élue cette année ? Dans les commentaires de la publication de Miss France sur Instagram, les supporteurs des différentes candidates redoublent d’énergie pour défendre leur favorite. Elles sont 30 à espérer succéder à la Guadeloupéenne Indira Ampiot le 16 décembre au Zénith de Dijon, en direct sur TF1. Les Miss régionales démarrent l’aventure cette semaine avec un rassemblement à Paris et une présentation officielle à la presse avant de s’envoler pour la Guyane, qui accueille pour la première fois le traditionnel voyage de préparation.