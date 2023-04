Avant le couronnement, Harry et Meghan profitent d’un match de NBA

Meghan salue le public de la main et étouffe un rire gêné. Harry, lui, semble se pencher vers elle avant de faire une grimace quand elle tourne la tête alors que lui approchait la sienne. Suffisant pour que la presse britannique fasse la Une de ses sites avec cette sortie en public et y voit une tentative avortée de "kiss cam", cette caméra qui invite les spectateurs filmés à s’embrasser. Les Sussex semblent tout de même avoir profité de leur soirée en amoureux sans leurs enfants Archie et Lilibet. Une soirée marquée par la victoire des Lakers de LeBron James face aux Grizzlies de Memphis lors de leur quatrième confrontation des play-offs. D’autres photos les montrent en train d’exulter les bras en l’air, d’autres les montrent lovés l’un contre l’autre.